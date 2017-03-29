"Украерорух" зніме заборону на польоти над місцем пожежі на військових складах у Балаклії о 00:00 30 березня

Держпідприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") з 00:00 30 березня відкриє небо в радіусі 40 км навколо місця пожежі на військових складах, розташованих неподалік Балаклії Харківської області.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі держпідприємства в середу

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області. "Украерорух" вранці того самого дня тимчасово закрив небо в радіусі 40 км для локалізації та гасіння пожежі, а пізніше продовжив заборону до 23:59 29 березня.

Станом на середу, як повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський, ситуація на арсеналі боєприпасів біля Балаклії контрольована, триває планове зачищення території.

"Після опівночі зафіксовано лише дві детонації боєприпасів. Завдання, які були визначені особовому складу на добу, виконані в повному обсязі, сил і засобів вистачає, роботи тривають відповідно до плану", - наводить слова І.Павловського сайт Міноборони.

Заступник міністра також зазначив, що знищення боєприпасів, зібраних під час зачищення території військової частини та міста, відбувається в плановому режимі, у спеціально відведеному місці, на відстані понад 10 км від Балаклії, із суворим дотриманням заходів безпеки.

Раніше також повідомлялося, що за фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" та "службова недбалість".