"Укргазвидобування" відновило роботу АЗС у Балаклії

ПАТ "Укргазвидобування" в середу відновило роботу своєї автозаправної станції в Балаклії (Харківська обл.), щоб задовольнити потреби міста у моторному паливі, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, унаслідок вибухів у ніч із 22 на 23 березня постраждало приміщення АЗС і часткове дорожнє покриття, було евакуйовано персонал.

"Нині в регіоні є проблема із забезпеченням моторним паливом. Частково або повністю припинили роботу практично всі АЗС, які перебували в епіцентрі та наближених районах", - йдеться в повідомленні.

При цьому компанія прийняла рішення тимчасово знизити відпускні реалізаційні ціни на нафтопродукти на своїй АЗС у Балаклії, надавши додаткову знижку 1 грн/літр на бензин і дизпаливо та 0,5 грн/літр - на скраплений газ.

"У Балаклії проживає багато наших працівників. Люди потрапили в складні життєві обставини, і кожна компанія, що поважає себе, повинна допомогти цим людям повернутися до звичного рівня життя, а не наживатися на чужій біді", - зазначив директор із комерційних питань "УГВ" Сергій Федоренко.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.