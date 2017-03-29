Події

13:36 29.03.2017

Глава Мінфіну України чекає на чергове засідання суду Лондона за позовом РФ не раніше за кінець квітня

Глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк чекає на чергове засідання Високого суду Лондона за позовом РФ до України про євробонди на $3 млрд не раніше за кінець квітня поточного року.

"Сьогоднішнє рішення - це перший етап. Україна отримала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів суд також погодився заморозити сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше за кінець квітня. На наступних етапах процесу Україна продовжить обстоювати свою позицію та захищати державні інтереси", - сказав він на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.

Детальнішу інформацію щодо рішення суду та намірів України Мінфін має намір надати згодом, додав він.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона в середу схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд.

Суддя відкинув усі аргументи української сторони, зокрема зняв із РФ обвинувачення в політичному тиску на Україну.

Київ має намір оспорювати рішення Високого суду Лондона. Суд надав дозвіл на подання апеляції.

Українські суверенні єврооблігації відреагували на рішення суду зниженням котирувань на 0,2-0,8 процентного пункту (п. п.).

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