Події

14:07 29.03.2017

Кабмін ініціює скасування кримінальної відповідальності за несвоєчасне подання е-декларації та перезавантаження складу НАЗК

Кабінет Міністрів України має намір розробити законопроект про скасування кримінальної відповідальності за несвоєчасне подання електронної декларації в межах десяти днів, а також про перезавантаження складу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Що стосується 400 тис. людей, які нині є заручниками (ситуації - ІФ). Ми готові спільно з Кабінетом Міністрів швидко розробити необхідні зміни до законодавства... Усі, хто не мав такої можливості, - подати декларації, але подав чернетки - нам треба буде просити парламент, щоб він для цих людей фактично запровадив скасування кримінальної відповідальності та дав можливість їм подати декларації протягом ще десяти днів, умовно кажучи", - сказав П.Петренко на засіданні Кабінету Міністрів України в середу в Києві.

Він також закликав НАЗК поштою поінформувати декларантів про те, кому закон дозволяє подати е-декларації до 1 травня.

Крім того, міністр виступив за проведення незалежного аудиту НАЗК. "Я виступаю за те, щоб у законі було прописано швидкий дуже конкурс щодо перезавантаження (НАЗК - ІФ). Я повністю підтримую прем'єра - треба мати сміливість, якщо ти не здатний виконувати свою місію, а не звинувачувати усіх, що тобі заважають", - сказав П.Петренко

Глава Мін’юсту також підтримав висловлювання прем'єр-міністра про доцільність відставки голови НАЗК з власної ініціативи.

Крім того, міністр юстиції заявив, що колегіальність НАЗК була помилкою. "Наша пропозиція - оперативно, на базі вже створеної робочої групи розробити зміну до закону. Я вважаю, що це має бути орган з одноосібною відповідальністю", - сказав він.

На його думку, наявні проблеми з системою подання декларацій виникли внаслідок "непрофесійності та випадковості" людей, призначених на керівні посади НАЗК.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що в разі, якщо через проблеми в роботі реєстру е-декларацій сотні тисяч людей не зможуть подати декларації, то Національна поліція не зможе відкрити та розслідувати таку кількість справ одночасно.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що згоден із тим, що Міністерство юстиції має розпочати таку роботу.

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