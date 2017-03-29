Події

14:08 29.03.2017

Петренко закликає держслужбовців, які подають е-декларацію вперше, робити це після 1 квітня

Міністр юстиції України Павло Петренко закликає державних службовців, які згідно із законом мають уперше подавати електронну декларацію, зробити це після 1 квітня 2017 року.

"Я звертаюся до тих державних службовців, які подають декларації вперше, це ті, хто не подавали декларації в першу хвилю... згідно зі змінами до закону, термін подання ваших декларацій продовжено до 1 травня. Я вас прошу, з огляду на ситуацію, що склалася, дайте можливість подати декларації колегам, які мають подати ці декларації до 1 квітня. Прохання, щоб ви почали процес декларування та навантаження на систему після 1 квітня", - сказав міністр на брифінгу в середу.

За його словами, таким чином, декларації зможуть подати ті 100 тис. держслужбовців, які мають це зробити до 1 квітня.

П.Петренко також закликав Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) відправити на електронні адреси декларантів роз'яснення щодо крайніх термінів подання декларацій.

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