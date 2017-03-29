Події

14:10 29.03.2017

Мін’юст ініціює незалежний аудит роботи НАЗК після 1 квітня

Незалежний аудит роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема технічний, відбудеться після 1 квітня, зазначає міністр юстиції України Павло Петренко.

"Що стосується сьогоднішньої ситуації, ми пропонуємо, щоб після 1 квітня було проведено незалежний аудит роботи НАЗК попереднього складу, який працює нині, і незалежний технічний аудит, для того, щоб уже цього року всі ті недоліки, які були допущені НАЗК, усунути", - сказав міністр на брифінгу в Києві в середу.

П.Петренко запевнив, що незважаючи на ситуацію, що склалася, система електронного декларування працюватиме. За його словами, буде вжито всіх заходів для захисту та збереження цієї системи. При цьому глава Мін’юсту зазначив, що ті люди, які не зможуть з об'єктивних причин подати декларацію, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності - таку законодавчу ініціативу буде внесено до парламенту.

"Ми не допустимо безпідставного притягнення до відповідальності тих декларантів, які сумлінно заповнили чернетки, подали всю інформацію, але з об'єктивних причин не змогли відправити цю декларацію в систему. На сьогодні йдеться про 400 тис. декларацій, які оформлені як чернетки", - сказав П.Петренко.

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