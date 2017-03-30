Події

11:30 30.03.2017

Онлайн-трансляція прес-конференції на темуна тему "Отримати допомогу для новонароджених в Україні тепер можна онлайн"

У четвер, 30 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Отримати допомогу для новонароджених в Україні тепер можна онлайн". Учасники: міністр соціальної політики України Андрій Рева; міністр юстиції України Павло Петренко; голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко; президент фонду Східна Європа Віктор Лях (вул. Рейтарська, 8/5а). Акредитація журналістів за тел. (098) 038-76-36, chechotkina@eef.org.ua (Вероніка Чечоткіна).

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