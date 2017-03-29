"Нафтогаз" просить Європейський суд скасувати рішення Єврокомісії щодо газопроводу OPAL

НАК "Нафтогаз України" подав позов до Європейського суду проти Європейської Комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє ПАТ "Газпром" значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачування газу Північним потоком.

"Ухвалення зазначеного рішення без консультацій з Україною порушує статтю 274 угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов'язання ЄС за договором до Енергетичної хартії та договором про заснування Енергетичного співтовариства", - йдеться в прес-релізі НАК.

"Нафтогаз" аргументує свій позов тим, що рішення було ухвалено за межами повноважень ЄК. Крім того, воно суперечить директиві ЄС 2009/73 та не сприяє посиленню конкуренції, створює загрози безпеці постачання України та інші східноєвропейських країн, а також ефективному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та Енергетичного співтовариства, оскільки посилює домінування "Газпрому" та пов'язаних із ним компаній.

Як повідомлялося, ЄК наприкінці жовтня 2016 року схвалила рішення німецького регулятора змінити режим звільнення від деяких вимог Третього енергетичного пакета для газопроводу OPAL, що фактично дало змогу "Газпрому" значно збільшити використання потужностей OPAL та, відповідно, обсяги прокачування газу через "Північний потік" в обхід України.

У грудні 2016 року компанія PGNiG Supply&Trading та Республіка Польща звернулися до Загального суду з позовами про скасування рішення Європейської Комісії від 28 жовтня 2016 року. Наприкінці лютого 2017 року "Нафтогаз" звернувся до суду з клопотанням про залучення до справи, яку ініціювала PGNiG ST, як третьої сторони.

Нині рішення Єврокомісії тимчасово призупинено в пов'язаному процесі.