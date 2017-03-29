Події

14:52 29.03.2017

Кабмін вирішив розширити склад наглядової ради "Нафтогазу" з 5 до 7 осіб

Кабінет Міністрів України вирішив розширити кількісний склад наглядової ради (НР) НАК "Нафтогаз України" з п’яти до семи осіб.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в Києві в середу.

"Проектом постанови пропонується загальним зборам НАК "Нафтогаз України" як найвищому органу прийняти рішення щодо організації діяльності НР "Нафтогазу" на новий термін... Перше: погоджуємося з пропозицією щодо збільшення кількісного складу НР до семи членів замість п’яти; враховуємо результати проведеного в 2016 році аудиту трьох незалежних членів НР... проведення конкурсного відбору одного незалежного члена НР, визначається кандидатура представників держави до складу НР. Друге: затверджуємо положення про принцип формування НР компанії, згідно з яким здійснюється конкурсний відбір", - сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, представляючи проект постанови.

Він додав, що документ передбачає також послаблення вимоги до потенційних членів НР у частині досвіду роботи на керівних посадах (із десяти до п’яти років).

С.Кубів нагадав, що збори акціонерів, згідно з вимогами законодавства, мають бути проведені до 30 квітня.

Окрім цього, Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект закону про внесення змін до закону "Про ринок газу" в частині розділення діяльності суб'єктів природних монополій. Деталі цього документа наразі не озвучували.

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