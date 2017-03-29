Події

14:55 29.03.2017

МОЗ України оголосило повторний конкурс на посаду головлікаря "Охматдиту"

Конкурсна комісія Міністерства охорони здоров'я України оголосила новий відкритий відбір кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит"(Київ).

Згідно з повідомленням на веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України, термін подання документів завершиться 27 квітня.

Як повідомлялося, перший конкурс на зайняття зазначеної посади МОЗ оголосило 27 січня, оскільки контракт із попереднім головою клініки Юрієм Гладушем завершився.

Заявки на конкурс подали дев'ять кандидатів. До представлення програм були допущені чотири, з них - головний лікар Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Дмитро Вернигор, екс-головний лікар Кримського республіканського Центру профілактики та боротьби з СНІДом Олег Залата, заступник директора "Охматдиту" Тетяна Іванова, завідувач інфекційного діагностичного боксового відділення цієї клініки Раїса Мостовенко.

За результатами конкурсу комісія не визначила переможця через відсутність "гідного кандидата".

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