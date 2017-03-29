Події

14:56 29.03.2017

Мін’юст закликає антикорупційні організації долучитися до напрацювання змін щодо керівництва НАЗК

Міністр юстиції України Павло Петренко пропонує антикорупційним громадським організаціям долучитися до напрацювання змін до закону, які зроблять Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) органом з одноосібною відповідальністю.

"Прем'єр-міністр доручив Міністерству юстиції розробити відповідні законодавчі зміни, і ми виправимо помилку, яка стосується того, що колегіальний орган, який працює рік, отримує величезне бюджетне фінансування, фактично не здатний виконувати свою функцію", - сказав П.Петренко на брифінгу в Києві в середу.

Він звернувся до представників антикорупційних громадських організацій: "Пропонуємо на базі секретаріату Кабміну спільно швидко напрацювати зміни до закону. Основні принципи цих змін полягатимуть у тому, щоб була запроваджена система одноосібного керівництва з одноосібною відповідальністю".

За його словами, оптимально, щоб НАЗК у новому форматі та нормальному режимі розпочало роботу вже найближчими місяцями. "Ми як Міністерство юстиції готові взяти на себе проактивну функцію щодо розробки спільно з експертами та громадськістю цих змін", - додав міністр.

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