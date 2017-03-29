Мін’юст закликає антикорупційні організації долучитися до напрацювання змін щодо керівництва НАЗК

Міністр юстиції України Павло Петренко пропонує антикорупційним громадським організаціям долучитися до напрацювання змін до закону, які зроблять Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) органом з одноосібною відповідальністю.

"Прем'єр-міністр доручив Міністерству юстиції розробити відповідні законодавчі зміни, і ми виправимо помилку, яка стосується того, що колегіальний орган, який працює рік, отримує величезне бюджетне фінансування, фактично не здатний виконувати свою функцію", - сказав П.Петренко на брифінгу в Києві в середу.

Він звернувся до представників антикорупційних громадських організацій: "Пропонуємо на базі секретаріату Кабміну спільно швидко напрацювати зміни до закону. Основні принципи цих змін полягатимуть у тому, щоб була запроваджена система одноосібного керівництва з одноосібною відповідальністю".

За його словами, оптимально, щоб НАЗК у новому форматі та нормальному режимі розпочало роботу вже найближчими місяцями. "Ми як Міністерство юстиції готові взяти на себе проактивну функцію щодо розробки спільно з експертами та громадськістю цих змін", - додав міністр.