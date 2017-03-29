Трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу поранено трьох українських військовослужбовців, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців дістали поранення", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

На луганському напрямку, за словами А. Лисенка, за добу було 11 обстрілів, зокрема сім – з важкого озброєння.

"Противник продовжує відкривати вогонь із мінометів калібру 82 і 120 мм по позиціях Збройних сил України. Зокрема, бойовики здійснили два мінометні обстріли в Кримському, три - у Троїцькому і чотири - у Новозванівці", - зазначив він.

На донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожі обстріли, з них 11 - з важкого озброєння. Найбільш неспокійно було на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки.

"Окупанти протягом дня здійснили кілька коротких мінометних обстрілів по Луганському, а після 23:00 відкрили потужний вогонь із мінометів калібру 120 мм по місту, випустивши понад 60 снарядів", - повідомив речник Міноборони.

У районі Горлівського периметра незаконні збройні формування застосовували лише легке озброєння. В Авдіївці зафіксовано два мінометні обстріли, ще три – у Кам'янці. У районі донецького аеропорту бойовики відкривали вогонь із кулеметів і гранатометів різних модифікацій.

На маріупольському напрямку, як повідомив А. Лисенко, було зафіксовано 27 обстрілів із боку бойовиків. "Порівняно з попередніми днями, ситуація тут помітно поліпшилася. Окупанти провели по одному мінометному обстрілу в Красногорівці і Тарамчуку. В інших випадках порушення режиму припинення вогню ворог застосовував легке озброєння. Снайперські групи противника відкривали вогонь у Гнутовому та Водяному. На відрізку лінії фронту від Павлополя до Широкиного ворог неодноразово відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї", - повідомив він.