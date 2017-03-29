САП заявляє, що законно закрила провадження стосовно чиновника "Укрзалізниці" у справі про закупівлю металовиробів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" у справі про заволодіння коштами ДП "Укрзалізничпостач" було закрито через відсутність доказів.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура здивована Facebook-позицією НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ІФ) про чергове невдоволення закриттям провадження щодо одного з підозрюваних у справі про заволодіння коштами ДП "Укрзалізничпостач"", - зазначено в заяві, яку в середу поширила прес-служба САП.

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наголосили, що законодавство України прямо гарантує самостійність прокурора в процесуальній діяльності, і що саме прокурор здійснює процесуальне керівництво детективами, а не навпаки".

"На початковому етапі досудового розслідування дійсно вбачалася можлива причетність одного з чиновників "Укрзалізниці" до заволодіння групою осіб державними коштами під час проведення в 2015 році тендера на закупівлю метизної продукції. Прокурори погодилися з пропозицією детективів про наявність доказів для обґрунтованої підозри цієї посадової особи, тобто початку розслідування вже не просто по факту, а щодо конкретної особи", - зазначено в повідомленні САП.

Водночас у антикорупційній прокуратурі зазначили, що за наступні 9 місяців досудового розслідування детективами НАБУ, "незважаючи на всі їх попередні запевнення, не знайдено жодного додаткового доказу провини конкретної посадової особи у вчиненні інкримінованого умисного злочину".

"Під час взаємного відкриття сторонами обвинувачення і захисту зібраних ними доказів останньої надано службові документи "Укрзалізниці", що повністю спростовують запропоновану детективами версію події злочину. Цих документів детективи, які неодноразово проводили слідчі дії в "Укрзалізниці", за рік розслідування чомусь впритул не змогли розгледіти", – зазначається в заяві САП.

За таких обставин прокурор САП прийняв рішення про припинення кримінального переслідування чиновника "Укрзалізниці", стосовно якого не встановлені достатні докази для доведення його вини у суді та вичерпані можливості їх отримати. У САП наголосили, що твердження НАБУ про нібито таємне прийняття прокурорами такого рішення не відповідають дійсності, оскільки про винесення постанови детектива у зазначеному провадженні було повідомлено того ж дня, а пізніше передано її примірник.

"Щодо решти п'ятьох фігурантів у провадженні закінчуються процесуальні дії, виконання яких необхідно для передання справи до суду", - додали в САП.

Раніше в середу, 29 березня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що САП в односторонньому порядку закрила провадження стосовно начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця" у справі про завдання збитків ДП "Укрзалізничпостач" (з грудня 2015 року – філія ПАТ "Укрзалізниця"), хоча, за версією слідства, саме ця особа погодила закупівлю продукції за завищеними цінами.

За інформацією Бюро, своє рішення прокурори САП з детективами НАБУ не обговорювали, постанову про закриття провадження не передавали, цей факт НАБУ був відомий із запису в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.