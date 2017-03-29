Команда онлайн-порталу держпослуг iGov готова створити систему е-декларацій у рази дешевше - Дубілет

Координатор онлайн-порталу держпослуг iGov, екс-директор з інформаційних технологій Приватбанку (Дніпро) Дмитро Дубілет висловив готовність створити систему е-декларацій, зокрема й серверну частину, у рази дешевше, ніж планує виділити Кабінет Міністрів на доопрацювання системи.

"Якийсь сюрреалізм з цими електронними деклараціями... На створення непрацюючої системи (Національного агентства з питань запобігання корупції, НАЗК - ІФ) виділила 27 млн грн. Уряд оголосив про готовність направити на неї до 100 млн грн. Публічно заявляю: команда iGov готова створити систему з бюджетом до 7 млн грн (зокрема й усі серверні потужності). Все, що перевищить цю суму, - за мій рахунок", - заявив він.

Водночас генеральний директор одного з лідерів українського ринку хмарних технологій - компанії De Novo - Максим Агєєв висловив здивування з приводу того, що НАЗК не змогло вирішити проблему із забезпеченням власними серверами.

"Хмарних серверів і ЦОД у країні як бруду. Найширший вибір - і подорожче, і дешевше. І надійніше, і простіше. На будь-який смак. І специ копитом б'ють в очікуванні клієнта. І одержати все це можна максимум за добу", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року НАЗК звернулося до Кабінету Міністрів з проханням виділити додатково 27 млн грн для закупівлі серверного обладнання.

iGov - волонтерський проект, у рамках якого державні послуги переводяться в електронну форму. Волонтери займаються цим проектом для боротьби з корупцією і підвищенням ефективності держапарату. Серед волонтерів проекту - в. о. заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Мірило, заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

У січні 2017 року Д. Дубілет пристав на пропозицію стати радником міського голови Дніпра Бориса Філатова. Він також є радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

До націоналізації Приватбанку Д. Дубілет був директором з інформаційних технологій банку.