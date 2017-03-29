Кабмін затвердив концепцію реформування ДФС і нормативні акти щодо першого кроку її реалізації

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію реформування Державної фіскальної служби (ДФС) і нормативні акти щодо першого кроку її реалізації.

Відповідне рішення ухвалено на черговому засіданні уряду в середу, 29 березня.

Передбачена концепцією реформа припускає: оптимізацію структури ДФС, упровадження інформаційних технологій, антикорупційні заходи, розвиток персоналу й оплати праці.

Крім того, концепція передбачає певні заходи, які мають бути виконані в митному та податковому блоках ДФС.

"У нас є бачення першочергових кроків у реформі ДФС, які мають бути імплементовані найближчим часом. Перший - це реорганізація ДФС у два етапи, другий - зміна внутрішньої організаційної структури центрального апарату й територіальних органів", - сказав О. Данилюк на засіданні уряду.

За його словами, суть зміни структури митниці, яка відбудеться з 1 травня, така: ліквідація юридичних осіб на обласному рівні з метою централізації функцій.

"Таким чином, з нинішніх 27 митниць залишається одна централізована", - наголосив міністр.

Окрім цього, на рівні області будуть створені представництва центральної митниці для полегшення проведення адміністративних процедур і здійснення нагляду. Відповідно на регіональному рівні залишаються митні пости, які безпосередньо підпорядковуються центральному офісу.

"У результаті такого рішення буде скорочено кількість адміністративного персоналу і зросте кількість операційного персоналу", - зазначив О. Данилюк.

Що стосується реорганізації податкового блоку ДФС, то глава Мінфіну повторив, що вона відбуватиметься в два етапи для того, щоб мінімізувати потенційні ризики від організаційних змін.

За його словами, на першому етапі регіональні державні податкові інспекції будуть ліквідовані як юрособи і перетворяться на центри обслуговування платників податків, які надають лише сервісні послуги.

"У результаті залишаться 25 юросіб у податковому напрямі замість нинішніх 186", - зазначив він.

Окрім цього, буде ліквідовано 500 структурних підрозділів на рівні регіонів; понад 300 підрозділів з питань аудиту та роботи з боргом буде ліквідовано на регіональному рівні та передано на обласний рівень.

На другому етапі, який реалізовуватиметься з 1 січня 2018 року, будуть ліквідовані юридичні особи на обласному рівні та буде створено міжрегіональне головне управління ДФС. На регіональному рівні залишаються її відокремлені підрозділи.

"Це дозволить мати одну юрособу, відповідальну за податковий напрям, зосередити основні функції та впровадити єдиний стандарт їх виконання", - зазначив міністр фінансів.

Окрім цього, повідомив глава відомства, цього тижня буде створено спільний між Мінфіном і ДФС офіс реформ.

"Саме цей офіс має стати драйвером імплементації першочергових кроків у реформі ДФС. Крім того, цей офіс має координувати розробку детальних планів дій з реалізації прийнятої концепції та її виконання", - пояснив О. Данилюк.

За його даними, концепція побудована на спільному баченні міністерства і ДФС, а також на базі рекомендацій технічної місії Міжнародного валютного фонду, митно-прикордонної служби США, міністерства фінансів США, зведених митних стандартів ЄС, зведених фіскальних стандартів ЄС і рекомендацій Європейської Комісії.