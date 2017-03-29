Перетин автотранспортом непідконтрольного Україні кордону з 1 травня можливий тільки з полісом "Зелена карта" України або ОСАЦВ РФ

Будь-який транспортний засіб з українською реєстрацією, який перетинає сегменти українсько-російського кордону, що не перебувають нині під контролем України, має надати контрольним органам Росії договір внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласника (ОСАЦВ) Російської Федерації або український поліс "Зелена карта".

Як поінформували агентство "Інтерфакс-Україна" в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ), таке рішення ухвалено на засіданні управлінського комітету ради бюро "Зелена карта", що відбувалося 23-24 березня.

Рішення вступає в дію з 1 травня 2017 року.

За словами співрозмовника агентства, зазначене рішення ухвалено для того, щоб уникнути непорозумінь у зв'язку з використанням фальшивих "Зелених карт" власниками транспортних засобів із реєстрацією на непідконтрольних територіях країни.

Він також зазначив, що за запитом МТСБУ всі страхові компанії України - члени бюро повідомили, що не здійснюють діяльності на непідконтрольній Україні території.

За словами співрозмовника агентства, ухвалене 2016 року аналогічне проміжне рішення дозволило стабілізувати ситуацію, зменшити використання фальшивих "Зелених карт" України.

За його словами, 2016 року було виявлено від 40 до 50 випадків використання фальшивих "Зелених карт" України на території РФ.