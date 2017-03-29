Міненерговугілля прогнозує зниження запасів антрациту на ТЕС України в 2,7 рази до 1 травня

Міністерство енергетики і вугільної промисловості прогнозує до 1 травня 2017 року наявність запасу вугілля антрацитової групи (АШ+Т) в об'ємі 182,6 тис. тонн, що в 2,7 разу менше, ніж на 29 березня (494,1 тис. тонн).

Згідно з оприлюдненою на сайті Міненерговугілля структурою палива ТЕС на квітень, запас вугілля газової групи (Г+Д) на 1 травня прогнозується в об'ємі 1 млн 320,6 тис. тонн, що на 0,2% більше, ніж на 29 березня (1 млн 318,1 тис. тонн).

Загалом зниження запасів вугілля усіх марок на ТЕС України за місяць з лишком очікується на 17,1% (на 309 тис. тонн) - до 1 млн 503,2 тис. тонн.

Як повідомлялося, глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає, що постачання антрациту на електростанції України мають початися не пізніше травня для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, інакше можливі обмеження споживачів.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що компанія вже законтрактувала одно судно з вугіллям антрацитової групи з ПАР, його постачання очікується на початку травня. Загалом ДТЕК у II-IV кварталах 2017 року планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля.

Про контрактацію 225 тис. тонн вугілля антрацитової групи з ПАР за ціною близько $97/тонна (з урахуванням доставки і перевантаження) заявили представники "ТехНова" (контролює Дарницьку, Чернігівську, Черкаську і Сумську ТЕЦ). Очікуване прибуття перших суден - наприкінці травня. Тривають переговори про придбання ще 450 тис. тонн.

"Центренерго" в період з травня 2017 до травня 2018 року планує імпортувати через морські порти 2,5 млн тонн вугілля. Детальні терміни прибуття перших суден наразі не заявлені.

ТЕС і ТЕЦ України в 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) порівняно з 2015 роком - до 31 млн 338,6 тис. тонн. Зокрема споживання марок АШ+Т становило 12 млн 824,1 тис. тонн, Г+Д - 18 млн 514,6 тис. тонн.

Споживання мазуту ТЕС і ТЕЦ у 2016 році становило 640,48 тис. тонн, газу - 3 млрд 985,5 млн куб. м.

Остання редакція прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26 млн 541,6 тис. тонн вугілля. Зокрема його імпорт у поточному році очікується в обсязі 5,6 млн тонн, зокрема в II - IV кварталах - 5,302 млн тонн.