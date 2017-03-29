Правоохоронцям вдалося запобігли у Львівській області антипольській провокації

Співробітники поліції і Служби безпеки України запобігли в середу у Львівській області антипольській провокації, повідомив на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

За його словами, на автотрасі "Львів - Рава-Руська" біля села Гряда неподалік від Львова близько 150 людей спробували перекрити автодорогу і влаштувати провокаційний пікет.

"Спочатку вони ходили пішохідним переходом, потім розгорнули плакати, а в подальшому спробували перекрити дорогу і палити шини, але в цей момент поліція втрутилася і припинила їхні дії. Ми почали затримувати, вони розбігалися полями і лісами, і ми їх там затримували", - розповів він.

За словами В. Середи, учасники розгорнули плакати, у більшості яких містився заклик припинити геноцид поляків в Україні.

Як з'ясували співробітники поліції, жодного етнічного поляка на акції не було. "Ми зафіксували там осіб, які притягувалися за вживання наркотиків, а також підлітків 13-14 років, учнів львівських шкіл", - сказав В. Середа. Він також повідомив, що ця акція пов'язана з аналогічною спробою провести мітинг "на захист поляків" на українсько-польському кордоні 12 березня.

За його словами, наразі триває опитування та документування учасників, яких розвезли різними відділками поліції. В. Середа наголосив, що поліція відкриє кримінальні справи, зокрема за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

За словами начальника УСБУ у Львівській області Віктора Андрейчука, організаторів і замовників цієї акції встановлено.

Водночас голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка сказав, що ця акція у Львівській області пов'язана з обстрілом Генерального консульства Польщі в Луцьку.

"Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що постріли на Волині і ця акція планувалися як заворушення серед осіб польської національності, щоб продемонструвати міжнаціональні суперечності у Львівській області", - заявив голова Львівської ОДА.