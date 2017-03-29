КМДА: У планах продовжити угоду з "Київенерго" до кінця опалювального сезону 2017/18 рр., але місто шукатиме нового концесіонера

Рішення про початок процесу інвентаризації та передання майна після завершення угоди з ВАТ "Київенерго" прийме Київська міська рада і є надія, що рішення буде прийнято вже в квітні цього року, заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв.

"Угода про передання в управління та користування ПАТ "Київенерго" частини майна міста, укладена в 2001 році, добігає кінця. Понад 16 років "Київенерго" управляло теплоенергетикою столиці. 31 грудня 2017 р. договір закінчується, але є намір продовжити його дію до кінця наступного опалювального сезону. Це непросте рішення ми прийняли, щоб не здійснювати важливі для перетворення міста рішення у розпал опалювального сезону, створюючи додаткові технічні та організаційні ризики. Однак нам треба визначитися з конкретною датою припинення взаємодії з "Київенерго", - сказав П. Пантелєєв під час експертного обговорення теми "Теплоенергетика м. Київ: сучасний стан та перспективи" у середу, повідомляє прес-служба КМДА.

Він наголосив, що принциповим є те, що місто не розглядає варіант продовження контракту з "Київенерго" більш ніж на половину опалювального сезону.

"У рамках тієї угоди, укладеної 16 років тому, досягти модернізації теплоенергетичної системи - неможливо. "Київенерго", по суті, не має належної відповідальності за обсяги модернізованих мереж, обсяги вкладених інвестицій. Наприклад, в минулому році не було замінено жодного кілометра тепломереж. Для Києва це неприйнятно", - сказав він.

П. Пантелєєв також зазначив, що зараз розробляється дорожня карта, проекти відповідних рішень Київради і зміцнюються позиції муніципального підприємства.

"Ми зробимо все, щоб не допустити негативних процесів у теплоенергетиці столиці в процесі повернення майна і підготовки конкурсу. У перехідний період відповідальність за роботу міської теплоенергетики візьме муніципальне підприємство "Київтеплоенерго", - резюмував він.