Події

17:18 29.03.2017

Скандинавський фронт принесе в Україну похолодання

Найближчої доби погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, що переміщаються зі Скандинавії, повідомляє Укргідрометцентр.

Найменший вплив фронти чинитимуть на погоду Закарпаття та південних областей, де очікується невеликий дощ, який пройде місцями, за досить високої температури: вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

На решті території вночі очікується помірний дощ (у Чернігівській, Сумській і Харківській областях з мокрим снігом), вдень невеликий дощ, у північних областях без істотних опадів. Температура протягом доби 4-9° тепла, на півночі Лівобережжя та у східних областях вночі 0-5° тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-3° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві - вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 30 березня найвища температура повітря була +20,2 в 1968 р., найнижча вночі -12,4 в 1942 р.

31 березня - без опадів, лише на півночі Лівобережжя, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 6-11° тепла, на заході 10-15°.

У Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

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