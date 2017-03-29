Події

17:20 29.03.2017

НАБУ: У НБУ вилучають документи в рамках розслідування зловживань чиновників у 2015-2016 рр.

Станом на 16:00 середи правоохоронці виконують слідчі дії у Національному банку України (НБУ), під час яких здійснюють вилучення документів, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою з посадовцями низки комерційних банків у порушення закону "Про банки і банківську діяльність" вчинили дії, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 рр.", - йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, оприлюдненому на сторінці НБУ в соцмережі Facebook у середу.

В інформації зазначається, що співробітники Нацбанку України добровільно надають документи детективам НАБУ і співробітникам Департаментам захисту економіки Нацполиции, що проводять слідчі дії в будівлі.

"Розслідування за цими фактами детективи НАБУ почали в лютому 2017 року. Зараз жодному з учасників про підозру (у скоєнні злочину – ІФ) не повідомляється. Розслідування триває", - йдеться в інформації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі центробанку, слідчі дії із вилучення документів проводяться на підставі рішення Солом'янського райсуду Києва.

"Згідно із законодавством і в рамках слідчих дій, Національний банк надав правоохоронним органам всю запитувану інформацію і матеріали, що забезпечить виконання правоохоронними органами покладених на них функцій у повному обсязі", - зазначили у прес-службі.

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