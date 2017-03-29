Події

17:22 29.03.2017

Понад 40 в'єтнамців-нелегалів виявили правоохоронці в Одеській області

В Одеській області правоохоронці різних відомств проводять санкціоновані обшуки в місцях можливого перебування незаконних мігрантів і вже виявили понад 40 громадян В'єтнаму, що нелегально перебувають в Україні.

Як повідомляє в середу вдень прес-служба Держприкордонслужби України, офіцери оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління прикордонвідомства спільно з представниками прокуратури та Нацполіції виконують заходи в населених пунктах Овідіопольського району в рамках відповідного кримінального провадження.

"Нині за двома адресами вже виявлено 41 громадянина В'єтнаму. Як з'ясувалося потім, іноземці перебували в Україні з порушеннями законодавства. Нині тривають подальші слідчі дії", - йдеться в оприлюдненій інформації.

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