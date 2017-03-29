Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії позиції ЗСУ в Донецькій області

Бойовики, нехтуючи Мінськими домовленостями, продовжують застосовувати заборонене важке озброєння і в середу обстріляли з танка і 122-міліметрової артилерії позиції Збройних сил України на маріупольському та донецькому напрямах, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, на маріупольському напрямку підрозділи противника застосували чотири танкові снаряди калібром 125 мм, артилерію калібром 122 мм - 29 пострілів, і міномети калібром 82 мм. Обстріл ворог вів по позиціях Збройних сил України і по ділянках місцевості поблизу населених пунктів Водяного, Широкиного (обидва розташовані на схід від Маріуполя - ІФ) та Зеніта (на північному заході від Донецька - ІФ)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook у середу вдень.

За попередніми даними, зазначають у штабі АТО, потерпілих серед мирного населення немає.