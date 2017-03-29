НБУ повністю централізував власні функції у Тернопільській і Житомирській областях

Національний банк України (НБУ) завершив централізацію функцій у Тернопільській і Житомирській областях, повністю переклавши їх виконання на центральний офіс регулятора в Києві, повідомив НБУ на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, централізація функцій регулятора в зазначених областях передбачена рішенням правління НБУ № 62-рш від 1 лютого 2017 року.

Як йдеться у повідомленні, процес централізації функцій НБУ і вихід із мережевої системи, за якої центробанк мав територіальні управління, розпочався в 2015 році у всіх регіонах країни. До цього часу всі функції центробанку повністю дублювалися на місцях у територіальних управліннях. З початком централізації, починаючи з 2015 року, НБУ фактично звузив свою представленість у регіонах до двох функцій: забезпечення готівкового обігу і підтримка роботи відділів із роботи з громадянами та юридичними особами "Єдине вікно".

На сьогодні регулятор централізує ці функції у Тернопільській і Житомирській областях таким чином: керівництво готівковим обігом здійснюватиметься централізовано з Києва, готівковий обіг цих областей забезпечуватимуть відповідні підрозділи НБУ, які територіально розміщуються в інших областях України.

При цьому фізичні і юридичні особи Тернопільської області зможуть звертатися до НБУ через відповідні відділи "Єдиного вікна" НБУ у Львові, фізичні та юридичні особи Житомирської області - через відділи "Єдиного вікна" НБУ в Києві за допомогою пошти та е-mail.

Така передача повноважень щодо забезпечення готівкового обігу відповідає новій концепції організації готівкового обігу в Україні, прийнятої правлінням НБУ 11 серпня 2016 року.

Централізація функцій НБУ є складовою частиною внутрішньої організаційної трансформації регулятора. Головна мета внутрішньої трансформації НБУ - підвищити інституційну спроможність і створити сучасний європейський центральний банк. Це надасть можливість більш ефективно регулювати банківський сектор, стимулювати його розвиток, а також забезпечити більш прозоре і безпечне користування фінансовими послугами для споживачів.