В ОПЗ загрожують акцією протесту 30 березня в Києві у випадку відключення від газопостачання

ПАТ "Одеський припортовий завод" і Союз хіміків України готові 30 березня розпочати в Києві акцію протесту у разі відключення підприємства від газопостачання, заявив перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щурик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, заводу надійшло повідомлення від УТГ про зниження подання тиску газу з ранку 29 березня. В УТГ листом від 24 березня пояснювали цей намір боргами ОПЗ за послуги балансування на 434 млн грн.

"Якщо під тиском НАК "Укртрансгаз" зупинить подачу газу на завод, то говорити про повторний запуск буде практично неможливо. Борги почнуть накопичуватися з геометричною прогресією. Не кажучи про те, що для нового запуску нам знадобиться від 50 до 70 млн грн. Ми лише почали повертати гроші за боргами і вийшли на стабільну роботу", - написав М.Щурик.

Водночас, станом на 17:00 середи наразі немає офіційних даних про те, чи розпочато обмеження газопостачання ОПЗ.

Як повідомлялося, після двох невдалих спроб приватизації ОПЗ у 2016 році підприємство через високі ціни на природний газ і накопичені борги за її постачання зупинилося на два перших місяці 2017 року.

З березня ОПЗ почав працювати за давальницькою схемою з групою компаній "ЕРУ", що зобов'язалася постачати йому на переробку до 60 млн куб. м газу на місяць, а отримані аміак і сечовину продавати на зовнішньому і внутрішньому ринках. "ЕРУ" також зобов'язався виділити понад $20 млн за угодами про кредитну підтримку для відновлення роботи заводу шляхом фінансування поставок газу в березні.

ОПЗ, який перебуває у державній власності, випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.