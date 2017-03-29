Двоє затриманих у Білорусі українців чекають на депортацію - МЗС

Суд у Білорусі ухвалив депортувати в Україну двох українців, затриманих під час протестних акцій у Мінську 25 березня, які поки що перебувають у центрі ізоляції, повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Одного громадянина України притягнуто до адміністративної відповідальності і заарештовано на 15 діб. Стосовно двох інших суд ухвалив рішення про депортацію в Україну", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

В. Кирилич також зазначив, що на цей момент затримані українці перебувають у центрі ізоляції правопорушників у Мінську.

Посольство України чекає на дозвіл від МЗС Білорусі для консульського представника відвідати затриманих українців.