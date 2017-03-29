Події

18:21 29.03.2017

Двоє затриманих у Білорусі українців чекають на депортацію - МЗС

Суд у Білорусі ухвалив депортувати в Україну двох українців, затриманих під час протестних акцій у Мінську 25 березня, які поки що перебувають у центрі ізоляції, повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Одного громадянина України притягнуто до адміністративної відповідальності і заарештовано на 15 діб. Стосовно двох інших суд ухвалив рішення про депортацію в Україну", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

В. Кирилич також зазначив, що на цей момент затримані українці перебувають у центрі ізоляції правопорушників у Мінську.

Посольство України чекає на дозвіл від МЗС Білорусі для консульського представника відвідати затриманих українців.

ВАЖЛИВЕ

В Україні досить високий рівень терористичної загрози

Спецслужби РФ невдало спробували від імені України організувати телефонну розмову з президентом Польщі

Станцію метро "Хрещатик" закрито на вхід і вихід через анонімне повідомлення про мінування

НАБУ: У НБУ вилучають документи в рамках розслідування зловживань чиновників у 2015-2016 рр.

УСС пообіцяло забезпечити нормальну роботу реєстру е-декларацій з 16:00, заявляють у НАЗК

ОСТАННЄ

Слідчі поки що не виключають версії хуліганства або помсти за невидачу візи в обстрілі генконсульства Польщі у Луцьку – СБУ

СБУ опрацьовує варіант спільного з поляками розслідування інциденту з Генконсульством Польщі в Луцьку

В ОПЗ загрожують акцією протесту 30 березня в Києві у випадку відключення від газопостачання

НБУ повністю централізував власні функції у Тернопільській і Житомирській областях

Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії позиції ЗСУ в Донецькій області

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА