В Україні досить високий рівень терористичної загрози

Начальник департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Віктор Кононенко заявляє, що рівень терористичної загрози в країні є досить високим.

"Якщо говорити про рівень терористичної загрози, то ми не приховуватимемо, він досить високий. Ми маємо розуміти, що проти нас ведеться не лише терористична операція на Сході, але і йде розхитування сил усередині країни", - сказав В. Кононенко на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, спосіб розхитування ситуації в країні - це саме теракти.

В. Кононенко наголосив, що СБУ працює досить ефективно у запобіганні таких загроз.

Він закликав громадян у разі надходження будь-якої цінної інформації про загрозу громадській безпеці звертатися до СБУ.