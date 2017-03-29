Бойовики 35 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі з початку доби, гаряче було на маріупольському напрямку

Бойовики продовжують грубо порушувати мінські угоди і з початку доби середи, 29 березня, здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Найбільше ворог накривав вогнем опорні пункти на маріупольському напрямку. Вранці захисників Павлополя обстріляли 82мм мінометами, гранатометами і великокаліберними кулеметами. Після обіду противник почав накривати позиції морпіхів у Широкиному і Водяному з артилерійських систем калібру 122. Крім того, позиції в районі Водяного обстрілював танк, активізувалися ворожі снайпери. А морпіхів у Широкином обстрілювали з озброєння БМП. 120 мм міномети били по захисникам Гнутового", - йдеться у повідомленні прес-центру станом на 18.00, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки. Тут опорні пункти українських військових накривали вогнем мінометів калібру 120 і 82мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції ЗСУ у Луганському. У бійців ЗСУ у Верхньоторецькому підрозділи бойовиків намагалися поцілити з великокаліберних кулеметів, а опорні пункти поблизу Новгородського і Невельського обстрілювали з гранатометів різних систем.

На Луганщині позиції Збройних сил України у н. п. Новоолександрівка бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

"Щоб придушити активність бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.