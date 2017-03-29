Мінфін РФ стверджує про остаточне рішення Високого суду Лондона в борговій суперечці, Мінфін України це спростовує

Високий суд Лондона за результатами розгляду клопотання РФ про розгляд позову до України у прискореному порядку прийняв рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій на суму $3 млрд і нараховані відсотки, стверджує Мінфін РФ.

"Високий суд Лондона визнав відсутність у відповідача будь-яких аргументів, що спростовують доводи позивача про наявність боргу за єврооблігаціями, і, як наслідок, відсутність необхідності розгляду представлених аргументів захисту під час повномасштабного судового розгляду, що передбачає дебати сторін. Зокрема, у винесеному рішенні суд вказав, що, враховуючи, що йдеться про вимогу виконати зобов'язання з боргового інструменту, у відповідача відсутні жодні, що підлягають розгляду в суді, аргументи на користь невизнання обґрунтованості цієї вимоги", - йдеться в прес-релізі Міністерства РФ.

Таким чином, зазначає Мінфін РФ, "суд виніс остаточне рішення, що зобов'язує Україну виплатити Росії борг за єврооблігаціями в повному обсязі". Жодних додаткових слухань з цього питання у Високому суді Лондона не передбачається, йдеться в повідомленні міністерства.

У прес-релізі також зазначається, що відповідач заявив про намір оскаржити винесене рішення в Апеляційному суді Лондона.

Між тим раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що рішення суду є лише "першим етапом".

"Україна отримала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів суд також погодився заморозити сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, що відбудеться не раніше кінця квітня. На наступних етапах процесу Україна продовжить обстоювати свою позицію і захищати державні інтереси", - сказав він на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.

Більш детальну інформацію щодо рішення суду і намірів України Мінфін має намір надати через деякий час, додав він.

Міністр фінансів України також наголосив, що рішення Високого суду Лондона не враховує економічної і військової агресії з боку Росії стосовно країни.

"Щойно отримали рішення англійського суду щодо так званого "російського боргу", що не визнає позиції та аргументи України у цій справі. Ми з повагою ставимося до цього рішення, але обґрунтовано вважаємо: таке рішення не враховує об'єктивних фактів економічної і військової агресії проти України та її народу, які Росія без перерви здійснює з 2014 року", - сказав О. Данилюк.