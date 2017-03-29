Події

19:20 29.03.2017

Міненерговугілля ініціює лабораторний контроль імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із НКТ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює впровадження лабораторного контролю імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із захоплених терористами шахт, розташованих на тимчасово непідконтрольній території Донецької і Луганської областей (НКТ), повідомляє інтернет-ресурс "Енергореформа" з посиланням на міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

"Кожна шахта – це як відбиток пальця: у вугільних родовищ існує особлива геологічна та хімічна формула і лабораторія підтвердить, де вугілля видобули", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в інтерв'ю інтернет-ресурсу "Енергореформа" після засідання Кабінету Міністрів у середу.

Як повідомлялося, 15 березня енергохолдинг ДТЕК заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит" і ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит".

ВАЖЛИВЕ

Мінфін РФ стверджує про остаточне рішення Високого суду Лондона в борговій суперечці, Мінфін України це спростовує

Бойовики 35 разів обстріляли ЗСУ на Донбасі з початку доби, гаряче було на маріупольському напрямку

Станція метро "Хрещатик" у Києві знову працює, вибухівки не знайдено

В Україні досить високий рівень терористичної загрози

Спецслужби РФ невдало спробували від імені України організувати телефонну розмову з президентом Польщі

ОСТАННЄ

Українські прокурори пройдуть стажування в Берліні із боротьби з тероризмом і торгівлею людьми

У СБУ поки що немає підтвердження, що вбивця Вороненкова був агентом ФСБ Росії

Ощадбанк залучив кредитні ресурси НУФ для фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом EUR8 млн і 50 млн грн

У СБУ вказали на зв'язок між обстрілом Генконсульства Польщі в Луцьку та провокацією біля Львова, відкрито справу за чотирма статтями КК

Слідчі поки що не виключають версії хуліганства або помсти за невидачу візи в обстрілі генконсульства Польщі у Луцьку – СБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на обои на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА