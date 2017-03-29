Міненерговугілля ініціює лабораторний контроль імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із НКТ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює впровадження лабораторного контролю імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із захоплених терористами шахт, розташованих на тимчасово непідконтрольній території Донецької і Луганської областей (НКТ), повідомляє інтернет-ресурс "Енергореформа" з посиланням на міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.
"Кожна шахта – це як відбиток пальця: у вугільних родовищ існує особлива геологічна та хімічна формула і лабораторія підтвердить, де вугілля видобули", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в інтерв'ю інтернет-ресурсу "Енергореформа" після засідання Кабінету Міністрів у середу.
Як повідомлялося, 15 березня енергохолдинг ДТЕК заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит" і ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит".