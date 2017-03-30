Події

09:15 30.03.2017

Кабмін схвалив проект указу президента про призначення 80 стипендій майстрам народного мистецтва

Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про призначення 80 стипендій для молодих майстрів народного мистецтва на 2017 рік.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства культури, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

У повідомленні зазначається, що список кандидатів охоплює значну кількість молодих художників, які працюють у різних жанрах традиційних народних мистецтв, а саме: кераміка, ткацтво, вишивка, писанкарство, живопис, лялькарство тощо.

У державному бюджеті на 2017 рік Міністерству культури передбачені видатки на виплату 80 стипендій в сумі 1 млн 341 тис. грн.

Ухвалення указу президента сприятиме вивченню молодими поколіннями народних традицій та популяризації українського автентичного народного мистецтва.

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