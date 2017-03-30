До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Реєстр корпоративних директорів як елемент реформи корпоративного управління"

У четвер, 30 березня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Реєстр корпоративних директорів як елемент реформи корпоративного управління", присвячена старту нового проекту Професійної асоціації корпоративного управління. Учасники - члени Ради Реєстру: керівник діяльності IFC в Україні Олена Волошина, голова наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" Ігор Мітюков, голова правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр Окунєв (вул. Рейтарська, 8/5а). Акредитація журналістів обов'язкова до 30 березня 2017 до 9:00 за посиланням https://goo.gl/7QPDLm або на заході. Додаткова інформація за тел.: (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, info@cgpa.com.ua.