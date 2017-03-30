Події

09:25 30.03.2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Економічні наслідки заборони подвійного громадянства"

У четвер, 30 березня, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему: "Економічні наслідки заборони подвійного громадянства". Учасники: народний депутат України, радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець; президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Акредитація журналістів за тел. 067 504 59 08, info@bogomolets.com (Ігор Марковський).

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