Події

09:20 30.03.2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Отримати допомогу для новонароджених в Україні тепер можна онлайн"

У четвер, 30 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Отримати допомогу для новонароджених в Україні тепер можна онлайн". Учасники: міністр соціальної політики України Андрій Рева; міністр юстиції України Павло Петренко; голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олександр Риженко; президент фонду Східна Європа Віктор Лях (вул. Рейтарська, 8/5-А). Акредитація журналістів за телефоном (098) 038-76-36, chechotkina@eef.org.ua (Вероніка Чечоткіна).

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