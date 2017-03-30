Події

09:48 30.03.2017

Автомобільний пункт пропуску "Піски" на кордоні з РФ відновив роботу

Автомобільний пункт пропуску "Піски" (Харківська обл.) на українсько-російському кордоні відновив роботу в звичайному режимі.

"З 15 години сьогоднішнього дня цей пункт пропуску працює в штатному режимі", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в середу.

За словами співрозмовника агентства, припинення роботи пункту пропуску було пов'язано з несправностями в базі даних Державної фіскальної служби України.

Раніше в середу прес-служба Прикордонного управління ФСБ Росії в Бєлгородській та Воронезькій областях повідомляли, що пропуск автотранспорту на російсько-українському кордоні в Валуйському районі Бєлгородської області призупинено на невизначений термін.

"Український двосторонній автомобільний пункт пропуску "Піски", суміжний з російським пунктом "Логачевка" в Валуйському районі, у зв'язку з технічними несправностями обладнання в односторонньому порядку припинив пропуск транспортних засобів 28 березня з 16:00 мск (однаковий з Києвом час – ІФ-У)", - повідомили в російському відомстві та зазначали, що для пішоходів обмежень у перетині кордону немає.

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