Боєць ЗСУ загинув, троє поранені під Троїцьким через артобстріли бойовиків

У результаті обстрілу з боку бойовиків позицій Збройних сил України поблизу села Троїцьке Попаснянського району з великокаліберної артилерії в середу ввечері український військовий загинув, ще троє – поранені, повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

В оприлюдненому в четвер вранці на Facebook-сторінці Луганської ОблВЦА повідомленні зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з 152-мм гармат, танків, 120-мм мінометів і протитанкових гранатометів.

"Крім того, за минулу добу і після півночі російсько-окупаційні війська 15 раз порушували режим тиші" уздовж усієї лінії розмежування", - інформуэ обласна влада.

Зокрема, в напрямку сіл Катеринівка, Калиново-Попасна, Троїцьке і Новоолександрівка бойовики 6 разів відкривали вогонь з 152-мм і 122-мм знарядь, 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Укріплення сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району 4 рази обстрілювали зі 120-мм мінометів, БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У напрямку смт Станиця Луганська і села Валуйське бойовики 5 разів застосовували гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю.

Раніше в четвер в прес-центрі штабу АТО повідомляли, що за минулу добу бойовики 83 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у результаті чого двоє українських солдатів загинули, 3 дістали поранення. Водночас у повідомленні прес-центру штабу АТО не уточнювали, де саме ЗСУ зазнали втрат.