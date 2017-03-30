Склад з готовими меблями і сировиною згорів у Калуші

У м. Калуш (Івано-Франківська область) у середу вдень на території ТОВ "Міро-марк", у складському приміщенні ангарного типу розмірами 100х50м, де зберігалася меблі та сировина для їх виготовлення, сталася пожежа, яка пошкодила близько 5тис. м кв.

Як повідомляє в четвер вранці прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, пожежники боролися з вогнем протягом майже шести годин. "Вогнем знищено та пошкоджено майно та конструктивні елементи будівлі складу на площі близько 5 тис. м кв... Жертв і постраждалих немає", - йдеться в інформації.

Причина займання на складі наразі невідома і її встановлять правоохоронці, зазначили в прес-службі ДСНС України.