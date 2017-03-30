Енергетики звернулися із запитом до СЦКК щодо гарантії безпеки для ремонту ЛЕП в Авдіївці, українська сторона їх надала

Енергетики подали до Спільного центру контролю і координації (СЦКК) заявку про отримання гарантій безпеки з обох сторін для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод", що була пошкоджена внаслідок обстрілу в середу ввечері.

"Авдіївка. Заявку на проведення ремонтних робіт на лінії електропередач подано до СЦКК. Бригади чекають узгодження. Місце пошкодження наразі не встановлено", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на офіційній сторінці в мікроблозі "Твіттер" в четвер вранці.

Водночас в оприлюдненій на сторінці прес-центру АТО інформації української сторони СЦКК зазначається, що "Збройними силами України та військово-цивільної адміністрацією невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров'я співробітників ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт".

Як повідомлялося, Авдіївка неодноразово залишалася без електроенергії в результаті обстрілу з боку бойовиків і пошкодження ліній електропередач у результаті потрапляння снарядів.

29 березня, близько 19.00 Авдіївка (Донецька обл.) знову була знеструмлена. "За попередніми даними, сталося пошкодження лінії електропередач "Макіївка 2", - йдеться в повідомленні прес-центру, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

У ДСНС інформували, що станом на 7.00 30 березня Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція залишаються знеструмленими через пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ.

"Водопостачання міста тимчасово призупинено. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4тис. куб м", - йдеться в повідомленні Служби станом на ранок четверга.

У ДСНС зазначили, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від восьми генераторів служби.