Події

11:08 30.03.2017

Через КПВВ на Донбасі у середу пройшло трохи менше людей, але більше машин

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Він характеризувався незначним зменшенням кількості людей і збільшенням транспорту, які перетнули лінію розмежування порівняно з попереднім днем. Загалом через КПВВ пройшли 36,4 тис. осіб і 5,1 тис. транспортних засобів", - йдеться в оприлюдненому в четвер вранці повідомленні.

Водночас у четвер вранці на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 60/170; "Мар’їнка" - 200/180; "Новотроїцьке" - 20/0; "Гнутове" - 60/70.

Як повідомлялося, за добу 28 березня через контрольні пункти в'їзду-виїзду пройшло 37,6 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів.

ВАЖЛИВЕ

Рада директорів МВФ розгляне питання надання чергового транша Україні 3 квітня

Боєць ЗСУ загинув, троє поранені під Троїцьким через артобстріли бойовиків

Автомобільний пункт пропуску "Піски" на кордоні з РФ відновив роботу

Авдіївка, Коксохім і ДФС залишаються знеструмленими, але тепло і запас води є

Міненерговугілля ініціює лабораторний контроль імпортного вугілля, щоб уникнути поставок із НКТ

ОСТАННЄ

Енергетики звернулися із запитом до СЦКК щодо гарантії безпеки для ремонту ЛЕП в Авдіївці, українська сторона їх надала

У Харкові горить одна з будівель велозаводу

Рекордна кількість пожеж сталася на відкритих територіях в Україні за минулу добу

Склад з готовими меблями і сировиною згорів у Калуші

На Осокорках у Києві вночі вигоріло 4 тис.кв м очерету, пожежу ліквідовано

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортпит
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА