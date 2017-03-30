Через КПВВ на Донбасі у середу пройшло трохи менше людей, але більше машин

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Він характеризувався незначним зменшенням кількості людей і збільшенням транспорту, які перетнули лінію розмежування порівняно з попереднім днем. Загалом через КПВВ пройшли 36,4 тис. осіб і 5,1 тис. транспортних засобів", - йдеться в оприлюдненому в четвер вранці повідомленні.

Водночас у четвер вранці на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 60/170; "Мар’їнка" - 200/180; "Новотроїцьке" - 20/0; "Гнутове" - 60/70.

Як повідомлялося, за добу 28 березня через контрольні пункти в'їзду-виїзду пройшло 37,6 тис. осіб і 4,8 тис. транспортних засобів.