КМДА не продовжувала договору з постачальниками із закупівлі ліків для онкохворих – заступник голови

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не продовжувала договору з колишніми постачальниками із закупівлі лікарських засобів в обхід системи електронних закупівель ProZorro, повідомила прес-служба відомства з посиланням на заступника глави КМДА Миколи Поворозника.

"Станом на 19 березня 2017 року жодного продовження терміну дії договору, підписаного в 2016 році, про закупівлю за державні кошти ліків для онкохворих не здійснювалося", - цитує прес-служба М. Поворозника.

У повідомленні зазначається, що закупівля лікзасобів наразі проводиться з урахуванням залишків онкопрепаратів, закуплених у 2016 році за кошти міського бюджету, а також препаратів, поставлених у рамках централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я.

"Департамент охорони здоров'я здійснює централізовані закупівлі лікарських засобів для онкологічних хворих столиці виключно в рамках чинного законодавства у сфері державних закупівель та у відповідності з підготовленим фахівцями медико-технічного завдання (заявками) на закупівлю, що формується на основі потреби установ охорони здоров'я столиці", - зазначає прес-служба.

За її даними, у 2016 році на закупівлю ліків для онкологічних хворих було виділено 40,2 млн грн, у 2017 сума збільшена до 50 млн грн.

Раніше Центр протидії корупції (ЦПК) заявив про наміри КМДА закупити препарати для лікування онкологічних хворих на суму 3 млн грн в обхід системи ProZorro шляхом продовження договорів, підписаних з постачальниками в 2016 році.