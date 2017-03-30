Події

11:13 30.03.2017

СБУ ліквідувала інформаторську мережу "ЛНР", організатору "світить" до 15 років

інформаторську мережу "ЛНР", до складу якої входили четверо мешканців Рубіжного Луганської області, ліквідовано в районі проведення АТО Служба безпеки України.

"Зокрема правоохоронці затримали організатора "ланки", який з допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки", - повідомляє в четвер прес-центр СБ України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації - карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.). Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають", - зазначили в СБУ.

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