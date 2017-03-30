"Укрзалізниця" розробить стандарти пасажирського сервісу

ПАТ "Укрзалізниця" працює над створенням стандартів пасажирського сервісу, повідомив директор із пасажирських перевезень і сервісу ПАТ Ігор Романків.

"Будь-який бізнес має стандарт роботи. Так має бути і на залізниці, щоб, наприклад, на запитання до провідника, де розташований 12-й вагон, він відповідав не "туди", а "в цей бік, через один вагон", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Далі, за його словами, виконується робота із поширення електронного квитка. "Плануємо обладнати всі поїзди, зокрема й регіональні, мобільними терміналами контролю документів, що надасть нам можливість продавати онлайн-квитки на всі поїзди і не змушувати людей йти до каси", - сказав І. Романків.

Крім того, "Укрзалізниця" розвиває послуги автомобілевозів унаслідок зростаючого обсягу таких перевезень.

"Є попит і на преміальний сегмент – вагони-салони. Вони також будуть доступні для замовлення. Крім того, ми повністю змінимо підхід до формування комплектів постільної білизни: вони мають бути чистими, сухими, високої якості. Працюємо також над новими технологіями гігієнічної і хімічної обробки салонів. Думаємо, як покращити сервіс харчування в поїздах", - повідомив він.

Повний текст інтерв'ю з І. Романківим буде опубліковано на веб-сайті агентства "Інтерфакс-Україна"