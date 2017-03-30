"Укрзалізниця" створила пасажирську компанію

ПАТ "Укрзалізниця" створила пасажирську компанії, три з шести регіональних філій з квітня 2017 року переведуть до неї всі виробничі процеси, повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу Ігор Романків.

"Це - вертикально інтегрована структура, що здійснюватиме управління цілісною системою перевезень. Що це нам дасть? Це надасть можливість ефективно використовувати парк рухомого складу, оскільки зараз зростає пасажиропотік і трапляється, що в одному філії є додаткові вагони або поїзди, а там, де їх потрібно додати – немає жодного. В єдиній компанії ми зможемо ефективно управляти парком рухомого складу, забезпечити єдність технологій, технічної і тарифної політики, цінової політики", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Сама суть роботи компанії, за його словами, - у повній централізації управління. ПАТ фактично відходить від пасажирських служб на регіональних філіях, оскільки в єдиній структурі це не потрібно.

"Ми перейшли до єдиної вертикалі і позбавляємося від зайвих елементів, які не створюють доданої вартості", - зазначив І. Романків.

На запитання, чи буде за рахунок цього скорочення персоналу, він відповів "Ні".

"Ні, абсолютно точно – не буде. У нас є дефіцит кадрів, всі люди будуть при роботі. Оптимізація проводиться не за рахунок скорочення людей, а за рахунок обсягів перевезень", - резюмував він.

Повний текст інтерв'ю з І. Романківим буде опубліковано на головній сторінці веб-сайта агенції "Інтерфакс-Україна".