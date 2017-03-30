МВФ підтверджує розгляд радою директорів українського питання 3 квітня

Керівник представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Жерома Ваше підтверджує внесення до порядку денного ради директорів Фонду на 3 квітня питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

"Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України, разом із результатами консультацій 2016 року за ст. IV статуту МВФ, заплановано на 3 квітня 2017 року. Завершення третього перегляду відкриває можливість для отримання транша в обсязі близько $1 млрд", - наведені слова в прес-релізі МВФ.

Як повідомлялося, питання третього огляду програми EFF для України МВФ вилучив з порядку денного засідання виконавчої ради фонду, запланованого на 20 березня.

Пізніше Мінфін України пояснив, що перенесення термінів проведення засідання обумовлене необхідністю уточнити розрахунки економічних наслідків заходів, застосованих країною у відповідь на залізничну локаду на Донбасі, націоналізацію українських підприємств на підконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням РФ так званих "паспортів", виданих на цих територіях.

Мінфін і Нацбанк України направили до МВФ скориговані макроекономічні прогнози минулого тижня.

У четвер вранці, 30 березня, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що рада директорів МВФ розгляне питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України 3 квітня 2017 року.

Україна з 2015 року реалізує з МВФ 4-річну програму розширеного фінансування EFF, в рамках якої розраховує отримати близько $17 млрд. Розмір чергового, четвертого, транша становитиме $1 млрд.