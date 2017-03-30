Події

13:11 30.03.2017

Жодного остаточного рішення за позовом РФ до України Високий суд Лондона не ухвалював – Петренко

Високий суд Лондона не ухвалював жодного остаточного рішення за борговим спором між Російською Федерацією і Україною, наголошує міністр юстиції України Павло Петренко.

"Вчора не було ніякого остаточного рішення. Це було процедурне рішення, яке Міністерство фінансів, що представляє Україну в цьому процесі, оскаржутватиме, щодо саме процедурних моментів. Рішення по суті ще ніякого не було", - сказав він журналістам у четвер у Києві.

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