Події

12:51 30.03.2017

Пожежу на Харківському велозаводі ліквідовано, постраждала людина

Загоряння на території ПАТ "Харківський велозавод", унаслідок якого постраждала одна людина, ліквідували в четвер удень пожежники.

"На момент прибуття пожежників було встановлено, що в 3-поверховій будівлі заводу, що зараз не експлуатується, горить будівельне сміття на площі 50 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили 28-річного чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння і передали його медикам", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в четвер.

Чоловіка госпіталізовано до токсикологічного відділення 2-ї лікарні Харкова. До ліквідації пожежі було залучено 30 рятувальників і 8 одиниць техніки. Причину виникнення пожежі встановлюють.

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