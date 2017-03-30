Пожежу на Харківському велозаводі ліквідовано, постраждала людина

Загоряння на території ПАТ "Харківський велозавод", унаслідок якого постраждала одна людина, ліквідували в четвер удень пожежники.

"На момент прибуття пожежників було встановлено, що в 3-поверховій будівлі заводу, що зараз не експлуатується, горить будівельне сміття на площі 50 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили 28-річного чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння і передали його медикам", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в четвер.

Чоловіка госпіталізовано до токсикологічного відділення 2-ї лікарні Харкова. До ліквідації пожежі було залучено 30 рятувальників і 8 одиниць техніки. Причину виникнення пожежі встановлюють.