Події

13:36 30.03.2017

Міноборони підтверджує втрати українських бійців за минулу добу на Донбасі: двоє загиблих, троє поранених

У зоні АТО за минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє дістали поранення, повідомили в Міністерстві оборони України.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще троє дістали поранення і бойові травми", - сказав спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник у четвер у Києві.

За його інформацією, загинули військовослужбовці внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ н. п. Троїцьке та Луганське. Поранення двоє бійців дістали в Троїцькому, один – в Авдіївці.

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