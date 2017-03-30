Міноборони підтверджує втрати українських бійців за минулу добу на Донбасі: двоє загиблих, троє поранених

У зоні АТО за минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє дістали поранення, повідомили в Міністерстві оборони України.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще троє дістали поранення і бойові травми", - сказав спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник у четвер у Києві.

За його інформацією, загинули військовослужбовці внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ н. п. Троїцьке та Луганське. Поранення двоє бійців дістали в Троїцькому, один – в Авдіївці.