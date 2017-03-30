Події

13:39 30.03.2017

Українська сторона готова до припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня, заявляють у Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили про готовність до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня, досягнутих в Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я не уповноважений коментувати рішення Мінської групи. Проте ще раз хочу зазначити, що і Збройні сили України та інші силові відомства, що задіяні в АТО, готові до виконання всіх рішень Мінської групи, які будуть прийняті. Ми готові і до відведення, і до одностороннього припинення вогню, яке на сьогоднішній день і так виконується", - сказав спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві в четвер.

При цьому він зазначив, що українська сторона очікує на відповідні кроки з боку противника.

Як повідомлялося, 29 березня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік підтвердив досягнуту домовленість про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил у Станиці Луганській з 6 квітня.

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