Вищий госпсуд підтвердив право "Надра України" на 24-відсоткову частку в Сахалінському родовищі

Вищий господарський суд України 22 березня підтвердив право НАК "Надра України" на 24-відсоткову частку в спільній діяльності на Сахалінському газоконденсатному родовищі (Харківська обл.), повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Вищий госпсуд 22 березня 2017 року в задоволенні касаційнх вимог відмовив, а рішення суду апеляційної інстанції (про право власності "Надра України" на частку в Сахалінському родовищі – ІФ) залишив без змін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше "Надра України" продала ТОВ "Голден Деррік" частку в Сахалінському родовищі, однак договір купівлі-продажу було розірвано в судовому порядку.

Екс-міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко у березні 2015 року заявив, що, окрім повернення часток у Сахалінському родовищі, подано позов до "Голден Деррік" щодо компенсації збитків за незаконне користування частками в родовищі.