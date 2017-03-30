Події

14:13 30.03.2017

"Укрзалізниця" призначила на травневі свята 4 додаткові поїзди і додаткові рейси 2 графікових поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" для перевезення пасажирів під час травневих свят вже призначила чотири додаткових поїзди у західному та південному напрямках, а також додаткові рейси двох графікових поїздів з Дніпра і Костянтинівки до Одеси.

Як повідомила прес-служба ПАТ, пасажири, які вже спланували свої травневі поїздки, можуть придбати квитки на додаткові потяги.

Зокрема, у період з 26 квітня до 10 травня курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ – Львів, з Києва і Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня; №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня; № 270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня; № 235 Харків – Ужгород із Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня.

Крім цього, збільшено періодичність курсування двох графікових поїздів: № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня; № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27 квітня, з Одеси 26, 28 травня.

"Укрзалізниця" продовжує здійснювати моніторинг попиту пасажирів на перевезення у період свят та в разі необхідності призначатиме додаткові поїзди на популярних маршрутах", - наголошується в повідомленні.

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